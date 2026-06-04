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Survivor’daki "Yüzerek Kaçış" skandalında şok gerçek! Beyza Gemici canlı yayında itiraf etti

Survivor’daki "Yüzerek Kaçış" skandalında şok gerçek! Beyza Gemici canlı yayında itiraf etti

Survivor tarihinin en çok konuşulan iddialarından biri olan, adadan yüzerek yarışmacı Sercan'ın yanına kaçtığı öne sürülen Beyza Gemici, TV8 ekranlarında katıldığı programda olayın perde arkasını ilk kez anlatırken; bu sarsıcı olayın ardından sosyal medyada hedef haline geldiğini, yaşanan kriz neticesinde 3 yıllık sevgilisi Kerimhan Duman tarafından terk edildiğini itiraf etti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin

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