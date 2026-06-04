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Mazhar Alanson’un son hali sevenlerini korkuttu!

Mazhar Alanson’un son hali sevenlerini korkuttu!

Türk müziğinin efsanevi ismi, MFÖ grubunun 76 yaşındaki usta solisti Mazhar Alanson, dün gece eşi Biricik Suden ile birlikte katıldığı Şebnem Ferah konseri girişinde kameralara yansırken; son dönemde verdiği aşırı kiloları, durgun yapısı ve konser alanında yürümekte güçlük çekerek eşinden destek aldığı anların siber medyada yayılması, usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin hayranları arasında büyük bir endişe ve hüzün dalgası yarattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin

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