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Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu!

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu!
04.11.2021 19:37
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Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, oyunculuğunun yanı sıra sözel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Cavadzade, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, yatakta sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda ünlü oyuncu iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Nesrin Cavadzade'nin sosyal medyayı yakıp kavuran o pozu...

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