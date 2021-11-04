Tanımak artık imkansız! 41 yaşındaki Petek Dinçöz estetiğin dozunu öyle bir kaçırdı ki son halini görenler küçük dilini yuttu
Didem Ezgü ya da tanınan adıyla Petek Dinçöz, 1998 yılında mankenlikle başlayan kariyerine oyunculuk ve şarkıcılıkla devam ederek adını geniş kitlelere duyurdu. Okşa, Foolish Casanova, Kısmetsizim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Ancak sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşim kurmayı sürdüren ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündem olmaktan kurtulamadı. Yaptırdığı estetik operasyonlarla büyük bir değişim geçiren şarkıcının son hali, sosyal medyada yine gündeme geldi. Dinçöz'ün son halini gören sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlığını gizleyemeyerek "Bu Petek olamaz", "Tanımak imkansız" yorumlarında bulundu. İşte Petek Dinçöz'ün son hali...
04.11.2021 20:56
- Son Güncelleme: 05.11.2021 01:33
Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1998 yılında mankenlikle başlayan kariyerine oyunculuk ve şarkıcılıkla devam ederek adını geniş kitlelere duyurdu.
Okşa, Foolish Casanova, Kısmetsizim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, evlendikten sonra magazin dünyasından uzak bir hayat tercih etti.
Bir döneme şarkılarıyla ve danslarıyla damga vuran Petek Dinçöz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla görenleri hayrete düşürdü. Peş peşe yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Petek Dinçöz'ün değişimi bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu.