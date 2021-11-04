Tanımak artık imkansız! 41 yaşındaki Petek Dinçöz estetiğin dozunu öyle bir kaçırdı ki son halini görenler küçük dilini yuttu

Bir döneme şarkılarıyla ve danslarıyla damga vuran Petek Dinçöz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla görenleri hayrete düşürdü. Peş peşe yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Petek Dinçöz'ün değişimi bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu.