Müge Anlı 'bence sen gözetim altına alınmalısın' dedi canlı yayında 'isimsiz ihbar mektubu'nu açıkladı! Balıkesir'de işlenen Mustafa Kut cinayetinde sona gelindi! 3 yıl önce vahşice katledilen Mustafa Kut'un katili önce canlı yayına bağlanarak bir başka işiyi hedef gösteren ardından da Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan o isim mi? Trabzon'dan gönderilen isimsiz ihbar mektubu Atv canlı yayınına bomba gibi düştü. Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kalabak Köyü'nde 25 Temmuz 2018'de öldürülen Mustafa Kut'un cinayetinde sır perdesi sürüyor. Balıkesir'de işlenen cinayetle ilgili şüphelerin odağında, Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut'a saplantılı derecede aşık olan Ramazan Şahin yer almıştı ancak farklı iddiaların gündeme gelmesi nedeniyle Mustafa Kut cinayeti bambaşka bir boyut kazandı. Peki, Mustafa Kut'a ne oldu, nasıl öldü? İşte detaylar...