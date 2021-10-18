Müge Anlı 'bence sen gözetim altına alınmalısın' dedi canlı yayında 'isimsiz ihbar mektubu'nu açıkladı! "Mustafa Kut'un katili o isim"

Mustafa Kut cinayetiyle ilgili iddialara yenisi eklendi. Yasak aşk iddiaları ardından gündeme gelen bir diğer söylenti yasaklı maddeler oldu. Bu iddiada da şüphe okları Ersin Çetinkaya'ya yöneldi.

Çetinkaya'nın uyuşturucu yapımında kullanılan bir bitki ektiğini ifade eden Sezer Kaya, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini vurguladı.