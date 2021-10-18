Müge Anlı 'bence sen gözetim altına alınmalısın' dedi canlı yayında 'isimsiz ihbar mektubu'nu açıkladı! "Mustafa Kut'un katili o isim"
Müge Anlı 'bence sen gözetim altına alınmalısın' dedi canlı yayında 'isimsiz ihbar mektubu'nu açıkladı! Balıkesir'de işlenen Mustafa Kut cinayetinde sona gelindi! 3 yıl önce vahşice katledilen Mustafa Kut'un katili önce canlı yayına bağlanarak bir başka işiyi hedef gösteren ardından da Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan o isim mi? Trabzon'dan gönderilen isimsiz ihbar mektubu Atv canlı yayınına bomba gibi düştü. Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kalabak Köyü'nde 25 Temmuz 2018'de öldürülen Mustafa Kut'un cinayetinde sır perdesi sürüyor. Balıkesir'de işlenen cinayetle ilgili şüphelerin odağında, Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut'a saplantılı derecede aşık olan Ramazan Şahin yer almıştı ancak farklı iddiaların gündeme gelmesi nedeniyle Mustafa Kut cinayeti bambaşka bir boyut kazandı. Peki, Mustafa Kut'a ne oldu, nasıl öldü? İşte detaylar...
"KATİL SEZER KAYA"
Müge Anlı 'bence sen gözetim altına alınmalısın' dedi canlı yayında 'isimsiz ihbar mektubu'nu açıkladı! Mustafa Kut cinayetinin sır perdesi aralandı. Katilin o isim olduğu yönünde gelen mektup gündeme bomba gibi düştü. Sezer Kaya, 'ihbar mektubunu gönderen kişi eşim" sözleri ile dikkat çekti. Anlı ise, "Sen bi eşini arar mısın iyi mi sağ mı sesini duyalım" dedi, Kaya ise "Hayır aramayacağım" diyerek tepki gösterdi.
Mustafa Kut cinayetiyle ilgili iddialara yenisi eklendi. Yasak aşk iddiaları ardından gündeme gelen bir diğer söylenti yasaklı maddeler oldu. Bu iddiada da şüphe okları Ersin Çetinkaya'ya yöneldi.
Çetinkaya'nın uyuşturucu yapımında kullanılan bir bitki ektiğini ifade eden Sezer Kaya, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini vurguladı.
Ersin Bey, Sezer Bey'in kafası iyiyken kendi yanına geldiğini, yanında bir yasaklı maddeyi kullandığını, gözlerinin dönmüş olduğunu, o anı hatırlamak bile istemediğini, Sezer Bey'in dişlerinin takırdadığını, iki sefer "Çok pişmanım" dediğini, niye pişmansın dediğini, "Sıçancı Mustafa'yı nasıl öldürdüğümü biliyor musun" dediğini ileri sürdü. Daha önce canlı yayına katılan Sezar Kaya ise cinayet suçlusu olarak Ersin Çetinkaya'yı işaret etmişti.
Birbirini suçlayan ikilinin ifadeleri şüpheleri arttırdı. Çetinkaya'nın uyuşturucu yapımında kullanılan bir bitki ektiğini ifade eden Sezer Kaya, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini vurgulamıştı. Cinayetten 10 gün önce tarlada hırsızlık yapıldığını öne süren Kaya, burada yasa dışı bitki dolu kovaların çalındığını belirmişti.
Trabzon'dan gelen bir isimsiz ihbar mektubunda yazan, "Mustafa Kut'u öldüren isim Sezer Kaya" bilgisi ise cinayetle ilgili gözleri Kaya'ya çevirdi.