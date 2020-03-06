Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü... Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer tatlılığıyla herkesi mest etti 06.03.2020 10:10

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile hafızalara kazınan 27 yaşındaki Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenmişti. Yıldız 2018 yılı mart ayında bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Şimdi 2 yaşında olan oğlu Ömer ile bir magazin dergisine poz verdi. Son olarak Ekim ayında ticarete atılan ve Beşiktaş'ta el yapımı çikolata dükkanı açan oyuncu Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer'i görmeye hazır mısınız? İşte tatlılığıyla herkesi mest eden hatta ve hatta annesinden bile daha ünlü olma yolunda ilerleyen Gökçe Akyıldız'ın oğlu...