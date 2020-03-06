Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü... Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer tatlılığıyla herkesi mest etti

Gökçe Akyıldız 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenmiş ve Kırgın Çiçekler dizisinden ayrıldıktan sonra 2018 yılı mart ayında bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Dizideki Songül karakteri ile hafızalara kazınan Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer şimdi 2 yaşında.