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Kerem Alışık'tan duygusal 'Sadri Alışık' paylaşımı! 'İnsan kalbine batana özlem demese bıçak der'

Kerem Alışık'tan duygusal 'Sadri Alışık' paylaşımı! 'İnsan kalbine batana özlem demese bıçak der'
18.03.2021 21:15
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Oyuncu Kerem Alışık, Türk sinemasında canlandırdığı 'Turist Ömer' karakteri ile hafızalarda kalan babası Sadri Alışık'ın 26. ölüm yıl dönümünü duygusal bir mesaj ile andı.


Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'a duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi;

"Çocuk soruyor; 'Anne, babam bizimle gelmiyor mu? Anne, 'Hayır gelmiyor, o gitti' diyor. Sonra dayanamıyor anne de gidiyor. Çocuk bir başına kalıyor. Anne güzel, güzel anılar gibi güzel, baba hüzünlü, hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü. Çocuk güzel anılar gibi özlemli, özlemli şarkılar gibi hüzünlü. Baba Sadri̇ Alışık, anne Çolpan İlhan Alışık, çocuk Kerem Alışık... İnsan, şu kalbinin ortasına batana 'özlem' demese, 'bıçak' der. Bugün Sadri Alışık'sız 26. yıl... Rahmetle, minnetle, özlemle..."

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