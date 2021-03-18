İbrahim Tatlıses’e silahlı saldırı davasında karar! 3 sanığa ayrı ayrı otuzar yıl hapis cezası

İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis! 14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses, ağır yaralandı ancak hayata tutunmayı başardı. Usta sanatçı ve asistanı Buket Çakıcı ile şoförü Hakan Çalışkan'ın içinde bulunduğu arabaya 2011 yılında düzenlenen silahlı saldırı davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Uçmak'ı, Buket Çakıcı ve Hakan Çalışkan'a karşı "Kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, iki sanığa da aynı suçtan ayrı ayrı 30'ar yıl hapis cezası verirken, bir sanık ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sırasında yaşanan gerginlik üzerine mahkeme başkanı, Abdullah Uçmak ve müşteki avukatlarını salondan çıkardı. Abdullah Uçmak'ın, İbrahim Tatlıses suikast girişiminden 3 yıl önce usta sanatçıya tehdit dolu bir mektup gönderdiği geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı...