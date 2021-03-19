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İç çamaşırsız pozları olay olan Songül Karlı'dan dönüşü şerefine yeni imaj

İç çamaşırsız pozları olay olan Songül Karlı'dan dönüşü şerefine yeni imaj
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Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı.'Ekmeğe muhtaç kaldım' sözleri hayli yankı bulan Songül Karlı kısa süre önce de ekranlara yeniden döneceğinin müjdesini vermişti. Sık sık estetik haberiyle gündem olan bir yandan da ekranlara geri dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı imak değiştirdi. Songül Karlı'nın yeni imajı sosyal medyada ilgi odağı oldu.


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