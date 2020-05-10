RAMAZAN İMSAKİYE
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Bengü'den A Haber'e özel açıklamalar: İyi ki bu ülkenin evladıyım

Bengü'den A Haber'e özel açıklamalar: İyi ki bu ülkenin evladıyım
10.05.2020 21:45

Ünlü şarkıcı Bengü, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Karantina sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparken Türkiye'nin sağlık sistemiyle dünyaya örnek olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi. Bengü, konuşurken "tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullanarak "İyi ki bu ülkenin evladıyım" dedi.


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