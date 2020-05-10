Ünlü şarkıcı Bengü, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Karantina sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparken Türkiye'nin sağlık sistemiyle dünyaya örnek olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi. Bengü, konuşurken "tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullanarak "İyi ki bu ülkenin evladıyım" dedi.
Bengü'den A Haber'e özel açıklamalar: İyi ki bu ülkenin evladıyım
10.05.2020 21:45
- Bengü'den A Haber'e özel açıklamalar: İyi ki bu ülkenin evladıyım
- Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Serenay Sarıkaya'yı taklit ederse...
- Oyuncu Burak Deniz motosikletliye çarpıp ardına bakmadan kaçtı! İşte Burak Deniz'in kaza anı...
- 55 gündür karantinada olan Orhan Gencebay'dan anneler günü mesajı!
- Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal hamile! Ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti...
- Zeki Alasya'nın çocuğu da ünlüymüş! İşte Zeki Alasya'nın ünlü müzisyen kızı...
- Bartu Küçükçağlayan'ın canlı yayından atılan Serdar Ortaç: Yazıklar olsun!
- Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın şaşırtan tepkisi! 'Bu ne gerginlik?'
- Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'ın büyük aşkı! Her fırsatta Gisella'nın yanında...
- Survivor'da Aycan Yanaç'tan Sercan Yıldırım'ı yıkan cevap
- 6 Mayıs Survivor tek taş yüzük oyununu hangi takım kazandı? İşte anneler gününe özel ödül oyununu kazanan takım...
- Esra Erol'dan koronavirüs açıklaması! Canlı yayına çıkan konuğu 'koronavirüs oldum' demişti...