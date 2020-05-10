Bengü'den A Haber'e özel açıklamalar: İyi ki bu ülkenin evladıyım

10.05.2020 21:45

Ünlü şarkıcı Bengü, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Karantina sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparken Türkiye'nin sağlık sistemiyle dünyaya örnek olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi. Bengü, konuşurken "tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullanarak "İyi ki bu ülkenin evladıyım" dedi.