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Hande Yener transparan sahne kostümüyle dikkat çekti

Hande Yener transparan sahne kostümüyle dikkat çekti
31.10.2021 10:56 - Son Güncelleme: 31.10.2021 10:58
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Şarkıcı Hande Yener, önceki gün Bursa’da sevenleriyle buluştu. Söylediği şarkılarla hayranlarını coşturan Hande Yener, konserden çekilen karelerini sosyal medya sayfasından paylaştı. Hande Yener’in sahne kostümü sosyal medyaya damga vurdu. 48 yaşında olmasına rağmen formda vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkaran Hande Yener, önceki akşam Bursa'da bir eğlence merkezinde hayranlarının karşısına çıktı. Hande Yener konserde giydiği transparan ve mayoyu andıran kıyafetleriyle bir sefer daha gündeme geldi.

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