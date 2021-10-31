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Ahlaksız teklifler aldım

Ahlaksız teklifler aldım
31.10.2021 09:49
Ana Sayfa 08:44
Vitor Pereira'dan maç sonu...
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Fenerbahçe'ye iyi haber!
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Başkan Erdoğan, G20 liderleri...
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Masumlar Apartmanı 45. bölüm...
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Şef Mehmet Yalçınkaya ismini...
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Songül Karlı bornozuyla yatak...
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G-20 Liderler Zirvesi başladı
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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
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Başkan Erdoğan'ın G20'ye geliş...
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EYT sorunu nasıl çözülecek?...

44 yaşındaki manken ve oyuncu Arzu Yanardağ, Malatya'ya geldi. Yanardağ, İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen 13.Uluslararası Kısa Film Festivali’ne katıldı. Kadın olmak sadece sinema sektöründe değil, bütün sektörlerde hatta dünyanın her yerinde çok zor.” diyen Arzu Yanardağ, eskiden başına gelenleri anlattı. Çok fazla ahlaksız teklifler aldım... Biz maalesef erkek egemen toplumlarda yaşıyoruz, ülkemiz de öyle. Birçok ülkede öyle, hatta dünyada kadın egemen toplum var mı, bilmiyorum. Bu da gerçekten kadının kendi kimliğini ortaya çıkarmak için bir savaş vermesine sebep oluyor. Ben de çok uzun yıllardır bu camianın içerisindeyim. Türlü türlü mobbinge, tacize, hatta ahlaksız teklife de uğradım.

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