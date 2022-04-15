RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel ile Kaan Yıldırım fena ifşa oldu! Londra'da yakalanan ikiliden bomba görüntü!

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım fena ifşa oldu! Londra'da yakalanan ikiliden bomba görüntü!
15.04.2022 16:05

OTOMATİK OYNAT

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Hande Erçel ile Kaan Yıldırım fena ifşa oldu! Londra'da yakalanan ikiliden bomba görüntü! Hadise'nin eski aşkı, Kerem Bürsin'in pabucunu dama attı... Oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkisini bitiren Hande Erçel'in adı bir başka oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir mekandan çıkarken görüntülenen ve sessiz kalmayı tercih eden ikilinin bu kez de Londra'da görüntüsü ortaya çıktı. Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler ile bir dönem aşk yaşayan Hande Erçel'in şimdilerde Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile anılması, son günlerin bomba magazin olayı arasında yerini aldı. İşte çok konuşulan o kare...

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