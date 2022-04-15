RAMAZAN İMSAKİYE
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Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'a şok suçlama! Kuaföre parasını ödemeden kaçtı! Koşarak kaçış anı kamerada

Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'a şok suçlama! Kuaföre parasını ödemeden kaçtı! Koşarak kaçış anı kamerada
15.04.2022 12:50

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Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'a şok suçlama! Annesinin ardından o da kuaförde aynısını yaptı, görüntüleri ortaya çıkan Birgül hakkında, "Paramı ödemeden kaçtı" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ekim ayında kuaföre borç taktığı iddiası ile gündeme gelen şarkıcı Kibariye, bu kez de kızıyla adından söz ettirdi. Şarkıcı Kibariye geçtiğimiz yıl ekim ayında kaynak saç yaptırdığı kuaföre para ödemediği haberleriyle gündeme gelmişti. 6 ay sonra bu kez ünlü sanatçının kızı Birgül Küçükbalçık benzer iddia ile karşı karşıya... Üstelik Birgül'ün koşarak gittiği görüntüler de ortaya çıktı.

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Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edildi. Birgül Küçükbalçık'ın kuaförden koşar adım ayrıldığı anlar kameraya yansırken işyeri sahibi Fuat Danış "Yapılan hoş değil gerçekten. En iyi hizmeti verdik. Yakıştıramadım" dedi.

Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre 'Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek' diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi. Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı. Birgül Küçükbalçık, işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.

İşyeri sahibi Fuat Danış "Kibariye Hanım kendisi ve kızı randevu oluşturmak istediler. Bir gün sonra sadece kızı geldi. Yaklaşık dört saat sürdü buradaki işlemler. Saçı boyandı, bakım hepsi yapıldı. Ödemeyi almadan sizi bırakamam dedim. 'Birazdan ödemeyi yapacak. Annem burada' dedi." şeklinde konuştu.

Danış "Sonra bu iş artık yargıya yansıyınca, haberlere çıkınca dün Ali Bey bizimle iletişime geçti. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söylediler. Herhalde tatlıya bağlanacak diye düşünüyorum. Ama yapılan hoş değildi gerçekten. Uğraşmış arkadaşlar burada. Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durum olmasından biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık doğrusu. Ali Bey ödemeyi yapacağını, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi." diye konuştu.

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