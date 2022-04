Dünyaca ünlü bir star olmak için yıllardır uğraşan Aleyna Tilki İngilizce şarkı yaptı. "Take It Or Leave It" adlı şarkısı için klip çeken Aleyna Tilki, yeni klibinde de sınırları zorladı. Erol Köse yeni klibinde iddialı anlara imza atan Aleyna Tilki'yi topa tuttu. Köse, motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp iç çamaşırlarıyla kalan Aleyna Tilki için bakın neler söyledi.