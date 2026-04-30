Türkan Şoray’dan Yeşilçam itirafı: "Biz sadece film değil sevgi dünyası kurduk"
Katıldığı bir söyleşide geçmişin izlerini süren Türkan Şoray, setlerdeki imkansızlıkların nasıl birer üretim gücüne dönüştüğünü anlattı. "Şimdi karavanlar, özel aşçılar, her türlü konfor var; ama biz dondurucu soğuklarda bir battaniyeye sarılıp birbirimize tutunarak film çekerdik" diyen Şoray, Yeşilçam ruhunun temelinde yatan samimiyete dikkat çekti. Kariyerindeki yüzlerce karakter arasında kendisi için en özel olanın "Asya" olduğunu belirten usta sanatçı, Selvi Boylum Al Yazmalım filminin hala ilk günkü gibi sevilmesinin sırrını, "emek ve sevgi" arasındaki o ölümsüz sorgulamaya bağladı.