Hande Erçel ile Kaan Yıldırım fena ifşa oldu! Londra'da yakalanan ikiliden bomba görüntü! Hadise'nin eski aşkı, Kerem'in pabucunu dama attı
Hande Erçel ile Kaan Yıldırım fena ifşa oldu! Londra'da yakalanan ikiliden bomba görüntü! Hadise'nin eski aşkı, Kerem Bürsin'in pabucunu dama attı... Oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkisini bitiren Hande Erçel'in adı bir başka oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir mekandan çıkarken görüntülenen ve sessiz kalmayı tercih eden ikilinin bu kez de Londra'da görüntüsü ortaya çıktı. Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler ile bir dönem aşk yaşayan Hande Erçel'in şimdilerde Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile anılması, son günlerin bomba magazin olayı arasında yerini aldı. İşte çok konuşulan o kare...
15.04.2022 15:39 - Son Güncelleme: 15.04.2022 16:06
ROTA LONDRA!
Hande Erçel ile Kaan Yıldırım fena ifşa oldu! Londra'da yakalanan ikiliden bomba görüntü geldi! Hadise'nin eski aşkı, Kerem'in pabucunu dama attı...
Aynı projede yer aldığı partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ancak kısa bir süre önce ilişkisini noktalayan Hande Erçel, özel hayatı ile gündemden düşmüyor.
Hande Erçel, son olarak Hadise ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz yaz aylarında ayrılan meslektaşı Kaan Yıldırım ile adı aşk dedikodularına karıştı.
Hande Erçel kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı haberleri karşısında sessizliğini korurken yeni bir gelişme yaşandı.