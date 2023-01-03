Turabi’den ‘Survivor’ paylaşımı: Sakın gitmesinler!

+18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi yine olay! "Survivor'a sakın gitmesinler" dedi peş peşe sıraladı, o sözlere Nagihan Karadere'den destek gecikmedi. Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde +18 cinsel içerikli paylaşımlarıyla görenlere küçük çaplı bir şok yaşatmıştı. Bu paylaşımlarına devam eden Turabi Çamkıran bu kez de Survivor 2023 yarışmacılarına seslendi. Turabi'ye destek ise Nisa Bölükbaşı birinci olduğu için yarışmaya tepki gösteren Nagihan Karadere'den geldi.