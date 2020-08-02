Hadise Kaan Yıldırım ile tatil fotoğraflarına yenisini ekledi! Mini elbise, araçta video derken detaylar gözlük camında...

02.08.2020 11:57

Hadise, Kaan Yıldırım ile tatile devam ediyor. Aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da bulan Hadise, Instagram'dan sevgilisinin aşkını ilan etmesi üzerine artık ilişkisini saklamıyor. Yaklaşık 6 aydır ilişkileri devam eden çiftten Kaan Yıldırım, sonunda sevgilisi Hadise ile birlikte fotoğraf paylaştı. Magazin gündemininin yakından takip ettiği aşkın ilk karesi Kaan'dan gelirken, Hadise'nin ne zaman böyle bir atağa geçeceği merak konusuydu. Önceki gün sosyal medya hesabından mini yeşil elbisesi ile pozlar veren Hadise, bu kez de sevgilisi ile araçta video çekti ve ardından da siyah beyaz fotoğraf paylaştı.

Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, bikinili pozları ile geçtiğimiz günlerde dikkat çekti. 34 yaşındaki şarkıcının siyah beyaz fotoğrafına beğeni yağdı. Herkes gözlük camında sevgilisini ararken, Kaan Yıldırım'dan beklenen hamle geldi. 33 yaşındaki Yıldırım, aşkına sahip çıktı ve yaklaşık 6 ay sonra Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Kaan Yıldırım'ın paylaşımının ardından Hadise'den yeni tatil fotoğrafları geldi. Yeşil mini elbisesi ile sevgilisine pozlar veren Hadise, ardından arabada çektiği sessiz video ile dikkat çekti.

Yeni şarkılarının yolda olduğunu belirten Hadise'nin sevgilisine aşkla baktığı anlar dikkat çekti. Kaan Yıldırım ise sevgilisinin şapkasını da kadraja alarak aşkın ortaya çıkmasını sağlayan sevimli dostu Benek'in videosunu paylaştı.