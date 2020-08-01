Serenay Sarıkaya'ya Seren Serengil'den şoke eden hamilelik sözleri: Sana hamile güzelliği gelmiş! Cem Yılmaz....

01.08.2020 10:00

Bir süredir kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi Cem Yılmaz'dan ayrıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, yeni yaşına da Cem Yılmaz olmadan girmişti. Ayrılık iddiaları giderek güçlenirken Serenay Sarıkaya'dan Instagram paylaşımları bir bir gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'leoparlı' paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya bu kez makyajsız fotoğraflarını Instagram'ında paylaştı, ortalık sallandı. Ancak fotoğraflardan daha çok Seren Serengil'in fotoğraflara yaptığı yorum deprem etkisi yarattı. Serenay Sarıkaya hamile mi?