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Hadise Kaan Yıldırım ile tatil fotoğraflarına yenisini ekledi! Mini elbise, araçta video derken detaylar gözlük camında...

Hadise, Kaan Yıldırım ile tatile devam ediyor. Aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da bulan Hadise, Instagram'dan sevgilisinin aşkını ilan etmesi üzerine artık ilişkisini saklamıyor. Yaklaşık 6 aydır ilişkileri devam eden çiftten Kaan Yıldırım, sonunda sevgilisi Hadise ile birlikte fotoğraf paylaştı. Magazin gündemininin yakından takip ettiği aşkın ilk karesi Kaan'dan gelirken, Hadise'nin ne zaman böyle bir atağa geçeceği merak konusuydu. Önceki gün sosyal medya hesabından mini yeşil elbisesi ile pozlar veren Hadise, bu kez de sevgilisi ile araçta video çekti ve ardından da siyah beyaz fotoğraf paylaştı.

02.08.2020 11:28 - Son Güncelleme: 02.08.2020 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





