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Hadise Kaan Yıldırım ile tatil fotoğraflarına yenisini ekledi! Mini elbise, araçta video derken detaylar gözlük camında...

Hadise, Kaan Yıldırım ile tatile devam ediyor. Aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da bulan Hadise, Instagram'dan sevgilisinin aşkını ilan etmesi üzerine artık ilişkisini saklamıyor. Yaklaşık 6 aydır ilişkileri devam eden çiftten Kaan Yıldırım, sonunda sevgilisi Hadise ile birlikte fotoğraf paylaştı. Magazin gündemininin yakından takip ettiği aşkın ilk karesi Kaan'dan gelirken, Hadise'nin ne zaman böyle bir atağa geçeceği merak konusuydu. Önceki gün sosyal medya hesabından mini yeşil elbisesi ile pozlar veren Hadise, bu kez de sevgilisi ile araçta video çekti ve ardından da siyah beyaz fotoğraf paylaştı.

02.08.2020 11:28 - Son Güncelleme: 02.08.2020 11:36
Hadise Kaan Yıldırım ile tatil fotoğraflarına yenisini ekledi! Mini elbise, araçta video derken detaylar gözlük camında...

Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, bikinili pozları ile geçtiğimiz günlerde dikkat çekti. 34 yaşındaki şarkıcının siyah beyaz fotoğrafına beğeni yağdı. Herkes gözlük camında sevgilisini ararken, Kaan Yıldırım'dan beklenen hamle geldi. 33 yaşındaki Yıldırım, aşkına sahip çıktı ve yaklaşık 6 ay sonra Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı.

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Hadise Kaan Yıldırım ile tatil fotoğraflarına yenisini ekledi! Mini elbise, araçta video derken detaylar gözlük camında...

Kaan Yıldırım'ın paylaşımının ardından Hadise'den yeni tatil fotoğrafları geldi. Yeşil mini elbisesi ile sevgilisine pozlar veren Hadise, ardından arabada çektiği sessiz video ile dikkat çekti.

Hadise Kaan Yıldırım ile tatil fotoğraflarına yenisini ekledi! Mini elbise, araçta video derken detaylar gözlük camında...

Yeni şarkılarının yolda olduğunu belirten Hadise'nin sevgilisine aşkla baktığı anlar dikkat çekti.

Hadise Kaan Yıldırım ile tatil fotoğraflarına yenisini ekledi! Mini elbise, araçta video derken detaylar gözlük camında...

Kaan Yıldırım ise sevgilisinin şapkasını da kadraja alarak aşkın ortaya çıkmasını sağlayan sevimli dostu Benek'in videosunu paylaştı.

Hadise Kaan Yıldırım ile tatil fotoğraflarına yenisini ekledi! Mini elbise, araçta video derken detaylar gözlük camında...

Hadise, Instagram'dan yeni bir siyah - beyaz fotoğraf yayınladı. Oyuncu sevgilisi ile deniz kenarında romantik anlar geçiren Hadise'nin gözlük camı yine dikkat çekti. İşte Hadise - Kaan Yıldırım tatilinden fotoğraflar ve ünlülerin 2020 tatil pozları...

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