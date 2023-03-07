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Acun Ilıcalı'nın kalbini fethetmiş Hülya Avşar öpücüklere boğmuştu! Yusuf koca adam oldu

Acun Ilıcalı'nın kalbini fethetmiş Hülya Avşar öpücüklere boğmuştu! Yusuf koca adam oldu
07.03.2023 17:49

OTOMATİK OYNAT

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Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de Yusuf Baran Aygün'dü. Yetenek Sizsiniz'e katıldığında henüz 8 yaşında olan ve rap müziğe olan tutkusu, sevimliliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Yusuf Baran'a sempatiliğiyle kalpleri kazanmış, defalarca "Acun Bey" demesiyle hafızalara kazınmıştı. Aradan yıllar geçti, Yusuf Baran Aygün kocaman oldu.

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