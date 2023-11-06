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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 09:02 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 09:19

Güzel oyuncu Deniz Uğur soykırımcı İsrail’e: İllüzyon bozuldu, zamanınız doldu!

7 Ekim'den bu yana hastaneleri, mülteci kamplarını, okulları, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri bombalayan katil İsrail'in zulmüne dünyanın dört bir yanından lanet yağdı. Tüm dünyada yapılan protestolarda "Gazze'deki katliam artık dursun", "Katil İsrail soykırımı durdur" sesleri yükseldi. Türk oyuncu Deniz Uğur da bu isimlerden oldu. Geçen günlerde Filistin için birlik çağrısında bulunan Deniz Uğur, bu kez İsrail'e yönelik sarf ettiği sözlerle dikkat çekti. Uğur'un İsrail'in zulmüne ilişkin sözlerine sosyal medyadan destek yağdı.

Filistin’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur soykırımcı İsrail’e seslendi: İllüzyon bozuldu, zamanınız doldu!
Filistin’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur soykırımcı İsrail’e seslendi: İllüzyon bozuldu, zamanınız doldu!

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