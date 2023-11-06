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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 15:02 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 17:44

Dilan Polat'ın Şule'sinden flaş videolu paylaşım: ''Sizinleyim''

Dilan Polat'ın "kara kutusu" olarak bilinen yardımcısı Şule, tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şule, TikTok'tan yaptığı videoda, "Sizinleyim" notunu düştü.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" ve bahis suçlarından tutuklandı. Dilan Polat'ın her pay alımında yanında olan ve adeta evin 'kara kutusu' olarak nitelendirilen yardımcısı Şule'den bir açıklama geldi. Şule TikTok üzerinden çektiği videodaki açıklamasında "Buradayım ya burada, bu altınlar, paralar verildiği zaman mutlu huzurlu buradaysam en zor ağır günde de buradayım" dedi. Çocuklara baktığını söyleyen Dilan Polat'ın yardımcısı Şule daha sonra Dilan ile Engin çiftinin kızıyla da ''Sizinleyim'' notunu düştüğü video paylaştı.

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