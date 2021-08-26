Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen... Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı!

Takipçi kazanmak için kanun çiğnediler. Sosyal medya fenomenlerine soğuk duş... Sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda, Milli Piyango İdaresinden izin almadan çekiliş düzenledikleri belirlenen aralarında Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy gibi fenomenlerin de bulunduğu 16 kişi hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 6 kişinin ifadesinin alındığı, diğerlerinin ise bugün ve yarın emniyete giderek ifadelerini verecekleri öğrenildi.

Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı! Takipçi kazanmak için kanun çiğnediler Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen... İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Reynmen, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yayınlarda izinsiz çekiliş düzenledikleri belirlendi.

Sosyal medya fenomenlerini takibe alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.

Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle takipçileri arasında çekiliş yaptığı belirlenen Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 18 kişi ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

ENES BATUR DA İFADE VERECEK

Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un ifade işlemleri tamamlanırken, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor.

TAKİPÇİ KAZANMAK İÇİN KANUNU İHLAL ETTİLER

Takipçi sayılarını artırmak için çekiliş yapan fenomenlerin bu eylemi Milli Piyango İdaresi'nin izninin dışında gerçekleştirdiği için suç işlediği belirlendi.

Emniyette ifade işlemleri devam eden sosyal medya fenomenlerinin ilgili kanun gereği 10 milyon TL'ye kadar idari para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.