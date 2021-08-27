İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi 'çit'lendi! Bodrum'daki evini 10 metre çevirdi

İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi 'çit'lendi! 4 aydır yeni sevgilisi İlker Kaleli ile Bodrum'da olan şarkıcı Sıla Gençoğlu önceki gün Bitez'deki bir plajda objektiflere takılmıştı. Tatil fotoğrafları ile sosyal medyada gündem olan ikiliden Sıla, yine adından söz ettirdi. Şarkıcı Sıla, Marmaris'teki yazlığının önüne izinsiz iskele yaptıran Şahan Gökbakar gibi evinin çevresine müdahalede bulundu. Sıla, Bodrum'daki villasının etrafını 10 metre çitle çevirince önü kapanan otelin yetkilileri şikayetçi oldu.