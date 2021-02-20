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EDHO'nun 183. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor! Alpaslan'a ne olacak...

EDHO'nun 183. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor! Alpaslan'a ne olacak...
20.02.2021 11:20
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Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla zirvelere adını yazdıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir dönemin adımları atıldı. Bu hafta yayınlanan bölümde Ceylan'ın Yaman'ın yardımı aracılığında Fuat'ın elinden kurtarılması üzerine İshak gelerek operasyonu devraldı ve Çakırbeyli ailesinin yüreğini yakacak bir emir verdi. Ceylan yaşanan tüm bu kötü hadiselerden sonrası yurt dışına çıkmaya karar vererek Hızır ile konuştu. Ancak otel çıkışında İshak tarafından gönderilen adamın Alpaslan'ı vurması herkesin yüreğini yaktı. İzleyiciler yaşanan bu üzücü olay sonrasında EDHO 183. bölüm fragmanını büyük bir heyecanla beklemeye devam ediyor. Alpaslan'ın ölüp ölmeyeceği ise akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor.


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