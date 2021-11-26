EDHO dizi ekibine saldırı davasında flaş gelişme! İfadeler ortaya çıktı, Oktay Kaynarca: 'Şikayetçiyim...'

EDHO dizi ekibine saldırı davasında yeni bir gelişme yaşandı. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' (EDHO) dizisi oyuncuları ve set ekibine kaldıkları otelde hakaretler savurup, tehditler eden ve gizlendikleri odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalıştığı iddiası ile hakim karşısına çıkan sekiz zanlının davasında, dizi oyuncularının celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı. EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın iki zanlının kendisine ve mesai arkadaşlarına hakaret ve tehditler ettiğini belirterek zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi.