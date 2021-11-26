EDHO dizi ekibine saldırı davasında flaş gelişme! İfadeler ortaya çıktı, Oktay Kaynarca: ’Şikayetçiyim...’

"SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

İki kişinin aşağıya indiğini ve eylemlerine burada da devam ettiklerini söyleyen Kaynarca ifadesini şöyle sürdürdü: "İsmini zikrettiğim iki kişi dışındaki kişilerin bana ve arkadaşlarıma yönelik herhangi bir hakaret ve tehdidi olmamıştır. Yine bu iki sanığın 'Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçek hayatta yapıyoruz' cümlesini bizzat duydum. Olayın üzerinden zaman geçtiği için bu şahısların kullandığı sözleri ayrıntılı olarak hatırlamam mümkün değildir ancak daha önce verdiğim ifadelerde bu hususları ayrıntılı bir şekilde beyan etmiştim. Bu olaylar sırasında benim söz konusu şahsılara karşı herhangi bir hakaret ve tehdidim olmamıştır. Sadece polisin geldiğine dair bir takım beyanım olmuştur. Sanıklardan şikayetçiyim."