Destan dizisi ilk tanıtımı yayınlandı Ebru Şahin nefes kesti! Sezonun en iddialı dizisi Destan'ın oyuncu kadrosu heyecanı arttırdı. Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti! Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı. İşte büyük bir merakla beklenen Destan dizisi oyuncu kadrosu...