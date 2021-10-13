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Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli var! Destan'dan ilk tanıtım: Akkız ile Gök Tegini Batuga gümbür gümbür geliyor

Sezonun en iddialı dizisi Destan'ın ilk tanıtımı yayınlandı! 'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den yeni bir 'Destan' geliyor. Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi Destan'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda ata binen ve ok atan Ebru Şahin, kendisine hayran bırakırken tercih edilen dekor ve kostümler izleyicilerden tam not aldı. İşte Destan'dan ilk tanıtım...

13.10.2021 23:15 - Son Güncelleme: 13.10.2021 23:27
Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli var! Destan’dan ilk tanıtım: Akkız ile Gök Tegini Batuga gümbür gümbür geliyor

atv ekranına yeni bir 'Destan' geliyor! Hazırlık süreci bir yıldır devam eden; hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yapımlarından olacak Bozdağ Film imzalı Destan'ın ilk tanıtımı yayınlandı.

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Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli var! Destan’dan ilk tanıtım: Akkız ile Gök Tegini Batuga gümbür gümbür geliyor

ATV EKRANINDA YENİ BİR 'DESTAN' BAŞLIYOR!
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı Destan'ın çekimleri Bozdağ Film Platosu'nda başladı.

Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli var! Destan’dan ilk tanıtım: Akkız ile Gök Tegini Batuga gümbür gümbür geliyor

Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, geçen haftalarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Destan dizisinin çekimlerinin başladığını duyurarak tüm ekibe ve oyunculara hayırlı olmasını" diledi.

Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli var! Destan’dan ilk tanıtım: Akkız ile Gök Tegini Batuga gümbür gümbür geliyor

Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdeleyen Bozdağ, 'Yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söyledi.

Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli var! Destan’dan ilk tanıtım: Akkız ile Gök Tegini Batuga gümbür gümbür geliyor

DESTAN KONUSU NE?
Destan dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

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