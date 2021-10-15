''Beni tehdit edemezsiniz'' Müge Anlı çileden çıktı! Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan'ın stüdyoya girişi canlı yayını karıştırdı

''Beni tehdit edemezsiniz'' Müge Anlı çileden çıktı! İstanbul Bağcılar’da yaşayan dört çocuk annesi Nurgül Beyhan, 9 Aralık 2020 tarihinde boğularak öldürüldü. Evinde çıplak halde ölü bulunan Beyhan’ın katilini bulmak için Müge Anlı’ya başvuran ailesi, genç kadının ölümünden 5 ay önce amcasını kurşun yağmuruna tutan oğlu yüzünden aile içi infaza kurban gittiğini iddia etti. Müge anlı ile Tatlı Sert'in 15 EKİM Cuma (Bugün) günki yayınına Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan'da katıldı. Yaşar Beyhan'ın stüdyoya girişi ile canlı yayın karıştı. İşte o anlar...