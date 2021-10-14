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Destan dizisi ilk tanıtımı yayınlandı Ebru Şahin nefes kesti! Sezonun en iddialı dizisi Destan'ın oyuncu kadrosu heyecanı arttırdı

Destan dizisi ilk tanıtımı yayınlandı Ebru Şahin nefes kesti! Sezonun en iddialı dizisi Destan'ın oyuncu kadrosu heyecanı arttırdı. Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti! Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı. İşte büyük bir merakla beklenen Destan dizisi oyuncu kadrosu...

14.10.2021 11:47 - Son Güncelleme: 14.10.2021 11:47
Destan dizisi ilk tanıtımı yayınlandı Ebru Şahin nefes kesti! Sezonun en iddialı dizisi Destan’ın oyuncu kadrosu heyecanı arttırdı

Destan dizisi ilk tanıtımı yayınlandı Ebru Şahin nefes kesti! Sezonun en iddialı dizisi Destan'ın oyuncu kadrosu heyecanı arttırdı.

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Destan dizisi ilk tanıtımı yayınlandı Ebru Şahin nefes kesti! Sezonun en iddialı dizisi Destan’ın oyuncu kadrosu heyecanı arttırdı

Destan'ın ilk tanıtımında Ebru Şahin'in canlandırdığı Akkız'ın "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim.

Destan dizisi ilk tanıtımı yayınlandı Ebru Şahin nefes kesti! Sezonun en iddialı dizisi Destan’ın oyuncu kadrosu heyecanı arttırdı

Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim" sözleri damga vurdu. Akkız'ın bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Destan dizisi ilk tanıtımı yayınlandı Ebru Şahin nefes kesti! Sezonun en iddialı dizisi Destan’ın oyuncu kadrosu heyecanı arttırdı

'Destan' ilk tanıtımı ile Türkiye, Arjantin, Fas, Cezayir, Mısır, Meksika ve Suudi Arabistan'da sosyal medya trendlerine girerek büyük sükse yaptı.

Destan dizisi ilk tanıtımı yayınlandı Ebru Şahin nefes kesti! Sezonun en iddialı dizisi Destan’ın oyuncu kadrosu heyecanı arttırdı

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.

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