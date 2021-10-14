Sinan Engin’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Oğulcan Engin’in kardeşi Elif Engin güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Sinan Engin'in gözlerden sakındığı kızına bakın! Eski futbolcu Sinan Engin, 1990 yılında nikah masasına oturduğu Seda Sayan ile 1995'te boşandı ve bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Engin'in Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Elif isimli bir kızı oldu. Ağabeyi Oğulcan Engin'in yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara gündeme gelen Elif Engin, geçen temmuz ayında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Stajını da tamamlayan Elif Engin, resmen avukat olurken anne Ayşe Engin, yaşadığı gururu sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Cübbesiyle poz veren Elif Engin ise güzelliğiyle göz kamaştırdı. İşte Sinan Engin'in kızı Elif...