Haberler Video Magazin Videoları Cenk Tosun oğluyla top oynadığı anları paylaştı! 'Kimseye torpil yok'

Cenk Tosun oğluyla top oynadığı anları paylaştı! 'Kimseye torpil yok'

Cenk Tosun oğluyla top oynadığı anları paylaştı! 'Kimseye torpil yok'
04.06.2021 23:23
Ana Sayfa 00:24
Ege Denizi’nde deprem!
Ana Sayfa 00:27
Jet kazasında hayatını...
Ana Sayfa 03:55
Kutlu Bike, Celaleddin'in...
Ana Sayfa 01:24
Fahrettin Altun'dan doğalgaz...
Ana Sayfa 00:40
Aslışah Alkoçlar’dan bikinili...
Ana Sayfa 33:40
Başkan Erdoğan Zonguldak’ta...
Ana Sayfa 00:36
Taraftarlar Neymar’a saldırıp...
Ana Sayfa 00:25
Elebaşı Gülen'in yeğeni...
Ana Sayfa 00:20
47'lik Songül Karlı photoshopu...
Ana Sayfa 00:15
Sancaktepe'de kontrolden çıkan...
Ana Sayfa 01:30
Gülen' tecavüz davası açan...
Ana Sayfa 02:21
Twitter kuşunun öttüklerinin...

Cenk Tosun oğluyla top oynadığı anları paylaştı! Beşiktaş'ta top koşturan ünlü futbolcu Cenk Tosun, 2018'de dünyaya gelen minik oğlu Arden ile eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Ece Akgürbüz ile mutlu bir evlilik sürdüren Tosun, Arden ile top oynadığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında 'Kimseye torpil yok' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Babasından topu almakta güçlük çeken Arden'in sevimli halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Cenk Tosun ile oğlu Arden'in keyifli anları…


Magazin Videoları