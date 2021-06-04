Cenk Tosun oğluyla top oynadığı anları paylaştı! 'Kimseye torpil yok'

Cenk Tosun oğluyla top oynadığı anları paylaştı! Beşiktaş'ta top koşturan ünlü futbolcu Cenk Tosun, 2018'de dünyaya gelen minik oğlu Arden ile eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Ece Akgürbüz ile mutlu bir evlilik sürdüren Tosun, Arden ile top oynadığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında 'Kimseye torpil yok' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Babasından topu almakta güçlük çeken Arden'in sevimli halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Cenk Tosun ile oğlu Arden'in keyifli anları…