Derya Uluğ bu sefer sahnede değil yeşil sahalarda coşturdu! Kot pantolonla top sektirdi, görenler inanamadı… |VİDEO

Şarkıcı Derya Uluğ bu sefer sahnede değil yeşil sahalarda coşturdu. Milli Takım forması ve kot pantolonla top sektiren Uluğ, bu anları sosyal medyadan paylaşarak "Antrenmandayım" notu düştü. Kısa sürede viral olan paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

SAMATTA'DAN DAHA İYİ

Futbol sevgisiyle bilinen şarkıcı Derya Uluğ, yeşil sahalara çıkarak top tekniğindeki hünerlerini sergiledi. Fenerbahçeli olmasıyla bilininen güzel şarkıcı futbol topuyla olan yeteneklerini sergilerken, Fenerbahçe taraftarları paylaştığı videonun altına, "Samatta'dan daha iyi" yorumunu yaptı.

KOT PANTOLONA RAĞMEN ŞOV

Altında kot pantolon olmasına rağmen futbol topuyla şov yapan Derya Uluğ'un sosyal medya paylaşımı taraftarlardan tam puan aldı.