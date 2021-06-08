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Cansu Dere’de sezonu açtı! Bikinili hali sosyal medyayı yıktı…

Cansu Dere’de sezonu açtı! Bikinili hali sosyal medyayı yıktı…
08.06.2021 22:29
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Cansu Dere’de sezonu açtı! Bikinili hali sosyal medyayı yıktı… Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz'de Asya karakterine can veren Cansu Dere, dizinin sezon final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu, tatilde verdiği bikinili pozunu da sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. Dere'nin güneş emojisiyle yayınladığı fotoğrafa adeta beğeni yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncunun düzgün fiziğini iltifat yağmuruna tuttu. İşte o paylaşım…


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