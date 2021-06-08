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Aslıhan Güner kırmızı bikinisiyle tatil sezonunu açtı!

Aslıhan Güner kırmızı bikinisiyle tatil sezonunu açtı!
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Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner tatil sezonunu açtı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, yeni projesinin çekimleri başlamadan önce eşi Mert Kılıç ile tatile çıktı. Evlilik yıldönümlerini tatilde geçiren ünlü çiftten Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, kırmızı bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Güner'in paylaşımı, adeta sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımı…


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