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Canlı yayında kavga! ''Ahlaksız teklif'' skandalı Kıvanç Tatlıtuğ'a sıçradı! Erkan Özerman ve 2. sayfa sunucuları birbirine girdi

Canlı yayında kavga! ''Ahlaksız teklif'' skandalı Kıvanç Tatlıtuğ'a sıçradı! Erkan Özerman ve 2. sayfa sunucuları birbirine girdi
21.10.2021 15:25
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Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olan ve Best Model of the World Kurucu Başkanı Erkan Özerman son dönemde Best Model yarışmacılarının 'masaja çağırdılar' ve ''Ahlaksız teklif'' iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Erkan Özerman iddialara yanıt vermek için konuk olduğu 2. Sayfa programında sunucularla birbirine girdi. Özerman, geçmiş yıllarda 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak fotoğraflarının kasasında olduğu' açıklamalarının hatırlatılması üzerine, programın sunucularından Müge Dağıstanlı'ya 'geçmiş yıllarda neden o fotoğrafları istedin o zaman' deyince stüdyoda sesler yükseldi ve ortalık bir anda gerildi.İşte o anlar...

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