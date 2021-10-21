TV8 2. sayfa canlı yayını Erkan Özerman ile karıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’un çıplak resimleriyle yüzleştirilince çıldırdı pişkince yanıt verdi

CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİLER

Özerman'ın "Utanmazsınız" sözüyle çılgına dönen sunucular "Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok Allah'a şükür. Bu iddialar yine olsun yine yayın yaparız" dedi.

Yayın boyunca Özerman'ın tepkilerinden rahatsız olan Gülşen Yüksel Salt "Sus bir dakika" sözünden sonra iyice sinirlendi ve "Beni böyle çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız. Lütfen kendinize gelin. Benimle böyle konuşamazsınız. Hiçbir şekilde utandığımız, çekindiğimiz hiçbir şey yok. Siz bizi tehdit mi ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.