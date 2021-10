Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! İtiraflar peş peşe geldi

BÜYÜK DESTEK

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti. Organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığını da söyleyen Yıldız'a; Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı. Yıldız bugün aynı yarışmadan Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan isimli arkadaşlarıyla yayına tekrar katıldı ve genç isimler sansasyon yaratacak iddialar ortaya attı:

Mahir Şahin: Ben de o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamadım. Maalesef o yarışmanın merkezinde ahlak dışı olaylar yer alıyor.