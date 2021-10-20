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    Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! İtiraflar peş peşe geldi

    ‘Best Model Of Turkey 2021’ yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz, tv8’de yayınlanan ‘2. Sayfa’ programına konuk oldu. Yılmaz, “Organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ diye mesaj attı” dedi. Birçok yarışmacı da ‘ahlaksız teklif’ aldığını açıkladı.

    Masaj skandalı!

    Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi. 34. Best Model of Turkey yarışmacıları Elmas Yılmaz, Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan ve eski yıllarda yarışmaya katılan Mahir Şahin, Tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında Erkan Özerman'ın kendilerine 'ahlaksız teklif'te bulunduğunu açıkladı.

    BÜYÜK DESTEK
    'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti. Organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığını da söyleyen Yıldız'a; Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı. Yıldız bugün aynı yarışmadan Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan isimli arkadaşlarıyla yayına tekrar katıldı ve genç isimler sansasyon yaratacak iddialar ortaya attı:

    Mahir Şahin: Ben de o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamadım. Maalesef o yarışmanın merkezinde ahlak dışı olaylar yer alıyor.

    Oğuzhan Dalsız: Yarışmaya 18 yaşında katıldım. Erkan Özerman, o zamandan bu yana kafayı bana taktı. Sabahları uyandığında yanında 2-3 erkek olacakmış. Bu sektörde olmak istiyorsan cinsiyetsiz olacakmışız.

        Barış Aslan: Best Model tarihinde bir ilk oldu. Kel birincimiz var. Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. İlk 3 olamaz. Ben ikinci ile konuştuğumda da 'İlk 5'te yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı' dedi. Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım.

        Erkan Özarman'la ilgili daha önce de benzer iddialar ortaya atılmıştı.
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        Haberler Saklambaç Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! İtiraflar peş peşe geldi
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