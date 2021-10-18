Best Model yarışmacılar Elmas Yılmaz ve Barış Arslan'dan Erkan Özerman hakkında skandal 'masaj' iddiası! "Teklifi kabul etsem..."

BARIŞ ARSLAN'DAN ELMAS'A DESTEK

Programa telefonla bağlanan 'Best Model of Turkey 2021' yarışmacılarından Barış Arslan ise yaptığı açıklama ile Elmas Yıldız'ı destekledi. Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları.