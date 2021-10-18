Best Model yarışmacılar Elmas Yılmaz ve Barış Arslan'dan Erkan Özerman hakkında skandal 'masaj' iddiası! "Teklifi kabul etsem..."
Best Model yarışmacılar Elmas Yılmaz ve Barış Arslan'dan Erkan Özerman hakkında skandal 'masaj' iddiası gündeme bomba gibi düştü. 'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, konuk olduğu programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Birincinin yarışmadan önce belli olduğunu belirten Yılmaz, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığını da söyledi. Yıldız'a, Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı. İşte detaylar...
ELMAS YILMAZ: DERECEYE GİRECEKLER BELLİYDİ
Yılmaz açıklamasında, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" gibi iddialarda bulunarak herkesi şoke etti. Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığı ve olumsuz cevaplar karşılığında 'Yarışmada görürsün' dendiğini ileri sürdü.
BARIŞ ARSLAN'DAN ELMAS'A DESTEK
Programa telefonla bağlanan 'Best Model of Turkey 2021' yarışmacılarından Barış Arslan ise yaptığı açıklama ile Elmas Yıldız'ı destekledi. Arslan, şu ifadeleri kullandı:
"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları.
"BU BEST MODEL TARİHİNDE YOKTUR"
"Telefonda mesajlaşarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı... Ben şok oldum sahnede. "