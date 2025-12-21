PODCAST CANLI YAYIN
Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da düğünde karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir A. (52), katıldığı düğünde 7 Haziran günü oğlu Kerim Aydeniz'i (32) öldüren şahsın akrabası olan Muhammet K. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Muhammet K. ile Kadir A. yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Muhammet K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

