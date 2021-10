'Sabahları yanında 2-3 erkek olacak cinsiyetsiz olacaksın!' Best Model diye gençleri et pazarına sürüklemişler! Erkan Özerman...

Erkan Özerman Best Model masaj ifşaları 'sabahları yanında 2-3 erkek olacak cinsiyetsiz olacaksın!' O et pazarı görüntüleri... Best Model yarışmasının 'Best Smile' güzeli Elmas Yıldız, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yıldız, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti. Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, söyledikleri ile Elmas Yıldız'ı destekledi. Ancak ifşalar bununla sınırlı kalmayınca Erkan Özerman açıklamalarda bulunarak kendisini savundu.