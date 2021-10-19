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    • Magazin
    • 20.10.2021 13:53
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    • 20.10.2021 13:55
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    'Sabahları yanında 2-3 erkek olacak cinsiyetsiz olacaksın!' Best Model diye gençleri et pazarına sürüklemişler! Erkan Özerman...

    Türkiye günlerdir Erkan Özerman ve Best Model ifşalarını konunşuyor... Bir süre önce yarı çıplak gençlerin bir arada yer aldığı fotoğrafla gündeme gelen Erkan Özerman bu kez de ifşalarla gündemde. 2021 Best Model Of Turkey'de Best Smile seçilen ilk taşı attı. 2. sayfa programına konuk olan Elmas Yılmaz, yarışmanın birincinin önceden belli olduğunu ve erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığını da söyledi. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi. Erkan Özerman iddialara jet hızıyla yanıt verirken, ifşaların sayısı giderek artıyor.

    ’Sabahları yanında 2-3 erkek olacak cinsiyetsiz olacaksın!’

    Erkan Özerman Best Model masaj ifşaları 'sabahları yanında 2-3 erkek olacak cinsiyetsiz olacaksın!' O et pazarı görüntüleri... Best Model yarışmasının 'Best Smile' güzeli Elmas Yıldız, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yıldız, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti. Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, söyledikleri ile Elmas Yıldız'ı destekledi. Ancak ifşalar bununla sınırlı kalmayınca Erkan Özerman açıklamalarda bulunarak kendisini savundu.

    Best Model'de dereceye gireceklerin önceden belli olduğunu iddia eden Elmas Yılmaz, erkek yarışmacılara da ahlaksız teklif yapıldığını belirterek, "Dereceye gireceği belli olanlar organizatör Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" dedi.

    "HAKKIMIZI YEDİLER"

    Birinci seçildiğini ancak oyunu değiştirdiklerini öne süren Yılmaz, "Yarışma düzenleyeceğiz diye komedi filmi çektiler resmen hakkımızı yediler. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar O arkadaş mansiyon ödülü bile alamadı" diyerek herkesi şoke etmişti.

    'ÜNLÜ OLMAK İÇİN BU YOLLARDAN GEÇMEK ŞART' MESAJI

    Canlı yayında Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan'ın açıklamaları birbirine benzer şekilde ilerledi. Sürekli 'ahlaksız teklif' imalarına maruz kaldıklarını, ünlü olmak için bu yollardan geçmelerinin şart' olduğunu duyduklarını ifade ettiler.

    SKANDAL AÇIKLAMALAR

    Özellikle Oğuzhan Dalsız isimli yarışmacının açıklamaları stüdyoda şok etkisi yarattı. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in duydukları karşısında ağızları açık kaldı. Dalsız, bu yarışmaya 18 yaşında iken de katıldığını, Erkan Özerman'ın kendisine o zamandan bu yana kafayı taktığını ve her yarışmaya katıldığında aynı tekliflerle kendisine geldiğini, bugün ünlü olan bazı oyuncuların da bu yarışmadan çıktığını ve hala benzer şekilde 'samimi anlar yaşayarak' yakınlaştıklarını, ünlü olmanın bir bedeli olduğunu anlattığını' ileri sürdü.

        'SABAHLARI UYANDIĞINDA YANINDAN 2-3 ERKEK OLACAK'

        Dalsız, bu teklifi asla kabul etmediği için Özerman'ın kendisine 'Asla bu yarışmada derece alamayacaksın' dediğini, bile bile yarışmaya devam ettiğini söyledi. Dalsız, Özerman'ın ofisine gittiğinde 'Sabahları uyandığında yanından 2-3 erkek olacak, bu sektörde olmak, tutunmak istiyorsan cinsiyetsiz olacaksın. Bunları yapmazsan hiçbir şey olamazın" dediğini ileri sürdü.

        'BOYLU POZLU, ESMER VE DOĞU DİZİLERİNDE ROL ALAN BİR OYUNCU İLE HALA GÖRÜŞÜYOR'

        Dalsız ve diğer genç isimler Arslan ve Tunca, 'masaj' teklifini kabul edenlerin yarışmada 2-3 ödül birden aldıklarını ifade etti. Özerman'ın 'günümüzdeki bazı 'çok ünlü oyuncuların' da bu yarışmadan çıktıklarını, hala kendisiyle ara ara görüşüp samimi anlar yaşadıklarını, bir tanesinin boylu pozlu, esmer ve Doğu dizilerinde oynayan biri olduğunu' söylediği iddia edildi.

        'KORKUMDAN ERKAN ÖZERMAN'IN OFİSİNDEKİ SUYU BİLE İÇEMEDİM'

        Dalsız, Özerman'ın kendisine attığı mesajların, ofisine girip çıktığı saatlerin hepsinin kayıtlı olduğunu her şeyi ispatlayabileceğini, Özerman'ın ofisinde olduğu anlarda içinde ne olduğunu bilmediği için su bile içemediğini, korkusundan yakınlarına konum attığını, 'Başıma bir şey gelirse şu camdan kendimi atabilir miyim' diye düşündüğünü, bu yaşadıklarından sonra 18 yaşında 10 kilo verdiğini ve psikolojisinin bozulduğunu, kendisine çok güvendiğini ancak tam bir hayal kırıklığı yaşadığını anlattıkça sunucu Müge ve Gülşen şok üstüne şok yaşadı.

            'YARIŞMA KALDIRILSIN'

            Genç isimler, bu yarışmanın kaldırılmasını istediklerini, kendi psikolojilerinin fazlasıyla bozulduğunu, uyuyamadıklarını, başka gençlerin ünlü olma hayaliyle bu yarışmalara katılıp bu rezaletleri yaşamasını istemedikleri için her şeyi itiraf ettiklerini söylediler.

            "REZALET ÇIKARMAK İÇİN Mİ UĞRAŞIYORSUNUZ?"

            Beyaz TV'de yayınlanan Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunduğu Söylemezsem Olmaz programına katılan Erkan Özerman ise bu iddialar karşısında sinirlenerek sunuculara, "Rezalet çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? Ben star mıyım? Benim adım girince neden konu yükseliyor? Konuşmada 'Erkan Özerman seni çağırıyor' diyor benim olayla bir ilgim yok. Kendi menajeriyle olan konuşması bana kadar geliyor." açıklamasında bulundu.

            "ELİMİZDE MESAJLAR VAR"

            Programa görüntülü katılan Best Model yarışmacılarından Mahir Şahin ise "Menajeri onun sağ kolu gibidir. Tanımıyormuş gibi konuşmasını doğru bulmuyorum. Elimizde mesajlar var." şeklinde açıklamada bulunarak direkt kendisinin ahlaksız teklifte bulunmadığını ve menajeri aracılığıyla bulunduğunu iddia etti.

            Teklifi kabul etmediğini ancak bazı arkadaşlarının otele gittiğini belirten Şahin, katalog çekimlerinin yayınlanmadığını iddia etti.

            Özerman ise fotoğrafların güzel çıkmadığı ve yarışmacıların istikbali ile oynamak istemediği için yayınlanmadığını açıkladı.
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                Haberler Magazin 'Sabahları yanında 2-3 erkek olacak cinsiyetsiz olacaksın!' Best Model diye gençleri et pazarına sürüklemişler! Erkan Özerman...
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