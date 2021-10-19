'Sabahları yanında 2-3 erkek olacak cinsiyetsiz olacaksın!' Best Model diye gençleri et pazarına sürüklemişler! Erkan Özerman...

Erkan Özerman Best Model masaj ifşaları 'sabahları yanında 2-3 erkek olacak cinsiyetsiz olacaksın!' O et pazarı görüntüleri... Best Model yarışmasının 'Best Smile' güzeli Elmas Yıldız, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yıldız, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti. Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, söyledikleri ile Elmas Yıldız'ı destekledi. Ancak ifşalar bununla sınırlı kalmayınca Erkan Özerman açıklamalarda bulunarak kendisini savundu.
Best Model'de dereceye gireceklerin önceden belli olduğunu iddia eden Elmas Yılmaz, erkek yarışmacılara da ahlaksız teklif yapıldığını belirterek, "Dereceye gireceği belli olanlar organizatör Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" dedi.
"HAKKIMIZI YEDİLER"
Birinci seçildiğini ancak oyunu değiştirdiklerini öne süren Yılmaz, "Yarışma düzenleyeceğiz diye komedi filmi çektiler resmen hakkımızı yediler. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar O arkadaş mansiyon ödülü bile alamadı" diyerek herkesi şoke etmişti.
'ÜNLÜ OLMAK İÇİN BU YOLLARDAN GEÇMEK ŞART' MESAJI
Canlı yayında Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan'ın açıklamaları birbirine benzer şekilde ilerledi. Sürekli 'ahlaksız teklif' imalarına maruz kaldıklarını, ünlü olmak için bu yollardan geçmelerinin şart' olduğunu duyduklarını ifade ettiler.
SKANDAL AÇIKLAMALAR
Özellikle Oğuzhan Dalsız isimli yarışmacının açıklamaları stüdyoda şok etkisi yarattı. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in duydukları karşısında ağızları açık kaldı. Dalsız, bu yarışmaya 18 yaşında iken de katıldığını, Erkan Özerman'ın kendisine o zamandan bu yana kafayı taktığını ve her yarışmaya katıldığında aynı tekliflerle kendisine geldiğini, bugün ünlü olan bazı oyuncuların da bu yarışmadan çıktığını ve hala benzer şekilde 'samimi anlar yaşayarak' yakınlaştıklarını, ünlü olmanın bir bedeli olduğunu anlattığını' ileri sürdü.