Güller ve Günahlar’ın İklim’i Mina Akdin eğlenceli paylaşımlarıyla gündem oldu

Doğum gününde çifte kutlama: Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı evleniyor!

Berk Atan ve Gökçe Akyıldız’dan aşk itirafı geldi!

Işın Karaca'nın 130'dan 59 kiloya düşme yöntemi! "Ben tescilli şişkoydum"