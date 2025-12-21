PODCAST
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi
Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 14:25
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, memleketinde davul-zurnayla karşılandı. Çakır, "Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun" dedi.
