Berk Atan ve Gökçe Akyıldız'dan aşk itirafı geldi!
21 Aralık 2025
Gönül Dağı dizisinde birlikte rol alan Berk Atan ve Gökçe Akyıldız, Paris dönüşü havalimanında görüntülendi. Çift ilişkilerini doğrularken, aşklarının dizi setinde başladığını itiraf etti.
