Berk Atan ve Gökçe Akyıldız’dan aşk itirafı geldi!

Gönül Dağı dizisinde birlikte rol alan Berk Atan ve Gökçe Akyıldız, Paris dönüşü havalimanında görüntülendi. Çift ilişkilerini doğrularken, aşklarının dizi setinde başladığını itiraf etti.

Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı
