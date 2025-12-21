PODCAST
Doğum gününde çifte kutlama: Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı evleniyor!
Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 09:09
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, yeni yaşını unutulmaz bir sürprizle karşıladı. Uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Nezir Çınarlı’dan doğum gününde evlilik teklifi alan Köseoğlu, bu özel anı sosyal medya hesabında yayınladı.
