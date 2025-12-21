PODCAST CANLI YAYIN
Doğum gününde çifte kutlama: Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı evleniyor!

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, yeni yaşını unutulmaz bir sürprizle karşıladı. Uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Nezir Çınarlı’dan doğum gününde evlilik teklifi alan Köseoğlu, bu özel anı sosyal medya hesabında yayınladı.

